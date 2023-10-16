В Белгороде похоронили семью раненного при атаке Украины журналиста Sputnik

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В Белгороде прошли похороны семьи журналиста Sputnik Хайбара Акифи, которая погибла при ударе украинского дрона. Об этом сообщила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире телеканала "Россия 1".

Она уточнила, что похоронили четырехлетнюю дочь журналиста, его тестя и тещу. Мать погибшей девочки не смогла прийти на похороны, потому что сама находится в шоковом состоянии в больнице.

Сам Акифи все еще находится в коме, добавила Симоньян. При этом врачи пока не могут сказать, выйдет он из этой комы или нет.

Ранее стало известно, что в результате удара украинского дрона в Белгороде ранены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их четырехлетняя дочь.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что восстановление супруги журналиста Sputnik Олеси Акифи займет не менее полугода. По его словам, ей фактически предстоит заново научиться ходить.

Гладков отметил, что у женщины сложный перелом костей голени, перелом двух костей таза и остастого отростка поясничного позвонка.