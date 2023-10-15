Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 14:57

Происшествия

ПВО сбила два украинских БПЛА в небе над Белгородской областью – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Попытка атаки была предпринята киевским режимом около 14:00 по московскому времени. Летательные аппараты преследовали цель достигнуть объектов РФ.

"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении ведомства.

В ночь на 15 октября украинские беспилотники были сбиты над Курской и Белгородской областями. Киев попытался атаковать российские объекты 15 аппаратами. Силами ПВО они были ликвидированы.

Российские военные уничтожили бронетехнику ВСУ на артемовском направлении

Читайте также

происшествиярегионы
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика