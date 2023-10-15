15 октября, 14:57Происшествия
ПВО сбила два украинских БПЛА в небе над Белгородской областью – МО РФ
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
Попытка атаки была предпринята киевским режимом около 14:00 по московскому времени. Летательные аппараты преследовали цель достигнуть объектов РФ.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении ведомства.
В ночь на 15 октября украинские беспилотники были сбиты над Курской и Белгородской областями. Киев попытался атаковать российские объекты 15 аппаратами. Силами ПВО они были ликвидированы.
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