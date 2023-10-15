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Средства ПВО уничтожили 12 украинских беспилотников над Курском – губернатор
Фото: 123RF/boscorelli
Вечером 14 октября над Курском и Курским районом были уничтожены 12 украинских беспилотников. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
Глава региона добавил, что падение обломков БПЛА зафиксировано в городской черте и селе Зорино. Старовойт подчеркнул, что никто из местных жителей не пострадал.
Ранее сообщалось, что беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю администрации Харьковской области, а также по машине волонтеров Центра помощи "Единой России" на освобожденной территории региона в ходе гуманитарной миссии.
До этого в Минобороны РФ заявили, что дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области.
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