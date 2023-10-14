14 октября, 08:57Происшествия
Пострадавших и разрушений из-за падения двух беспилотников в Сочи нет – мэр
Фото: depositphotos/anrymoscow
Пострадавших и разрушений в Сочи в результате падения двух украинских беспилотников нет, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.
По его словам, аэропорт и все системы курорта работают штатно. Ситуация находится на контроле оперативного штаба.
"Спасибо всему нашему силовому блоку. Угрозы для жизни и здоровья жителей и гостей нет, на курорте всё спокойно", – подчеркнул Копайгоролский.
Ранее стало известно, что 14 октября около 7:10 мск дежурные силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря около Краснодарского края.
В аэропорту Сочи в связи с появлением БПЛА ограничивали полеты. На запасные аэродромы ушло пять рейсов. В настоящее время гавань работает в штатном режиме.
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