Пострадавших и разрушений из-за падения двух беспилотников в Сочи нет – мэр

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Пострадавших и разрушений в Сочи в результате падения двух украинских беспилотников нет, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем телеграм-канале.

По его словам, аэропорт и все системы курорта работают штатно. Ситуация находится на контроле оперативного штаба.

"Спасибо всему нашему силовому блоку. Угрозы для жизни и здоровья жителей и гостей нет, на курорте всё спокойно", – подчеркнул Копайгоролский.

Ранее стало известно, что 14 октября около 7:10 мск дежурные силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над акваторией Черного моря около Краснодарского края.

В аэропорту Сочи в связи с появлением БПЛА ограничивали полеты. На запасные аэродромы ушло пять рейсов. В настоящее время гавань работает в штатном режиме.

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