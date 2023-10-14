14 октября, 18:09Происшествия
Системы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью
Фото: Министерство обороны Российской Федерации
Киев предпринял очередную попытку атаковать беспилотником объекты в РФ. Его сбили над Белгородской областью, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.
"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – уточняется в заявлении.
Утром 14 октября силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над акваторией Черного моря около Краснодарского края. В аэропорту Сочи в связи с появлением БПЛА ограничивали полеты. В настоящее время гавань работает в штатном режиме.
В течение ночи 11 октября дежурные средства ПВО перехватили два беспилотника ВСУ над территорией Брянской области. Об этом проинформировали Богомаз и МО РФ.
До этого украинская армия обстреляла поселок Суземка в Белгородской области. Четыре человека получили ранения. Снарядами также были повреждены административные здания, жилой дом и транспортное средство.
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