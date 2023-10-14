Системы ПВО уничтожили украинский БПЛА над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Киев предпринял очередную попытку атаковать беспилотником объекты в РФ. Его сбили над Белгородской областью, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", – уточняется в заявлении.

Утром 14 октября силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над акваторией Черного моря около Краснодарского края. В аэропорту Сочи в связи с появлением БПЛА ограничивали полеты. В настоящее время гавань работает в штатном режиме.

В течение ночи 11 октября дежурные средства ПВО перехватили два беспилотника ВСУ над территорией Брянской области. Об этом проинформировали Богомаз и МО РФ.

До этого украинская армия обстреляла поселок Суземка в Белгородской области. Четыре человека получили ранения. Снарядами также были повреждены административные здания, жилой дом и транспортное средство.

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