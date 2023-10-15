15 октября, 04:04Происшествия
Силы ПВО сбили 27 украинских беспилотников ночью 15 октября – Минобороны РФ
Фото: 123RF/tsuneo
В ночь на 15 октября была пресечена очередная попытка Украины совершить террористическую атаку при помощи БПЛА по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
В военном ведомстве уточнили, что всего дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 27 украинских беспилотников самолетного типа.
Из них 18 были перехвачены над Курской областью, и еще два уничтожены в воздухе над Белгородской областью.
Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что вечером 14 октября над Курском и Курским районом были уничтожены 12 украинских беспилотников. В результате случившегося никто не пострадал.
До этого беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю администрации Харьковской области, а также по машине волонтеров Центра помощи "Единой России" на освобожденной территории региона в ходе гуманитарной миссии.
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