Силы ПВО сбили 27 украинских беспилотников ночью 15 октября – Минобороны РФ

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В ночь на 15 октября была пресечена очередная попытка Украины совершить террористическую атаку при помощи БПЛА по объектам на территории РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что всего дежурные средства противовоздушной обороны перехватили 27 украинских беспилотников самолетного типа.

Из них 18 были перехвачены над Курской областью, и еще два уничтожены в воздухе над Белгородской областью.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что вечером 14 октября над Курском и Курским районом были уничтожены 12 украинских беспилотников. В результате случившегося никто не пострадал.

До этого беспилотник ВСУ нанес удар по автомобилю администрации Харьковской области, а также по машине волонтеров Центра помощи "Единой России" на освобожденной территории региона в ходе гуманитарной миссии.