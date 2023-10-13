Состояние раненного при ударе дрона ВСУ журналиста Sputnik стабилизировалось

Фото: телеграм-канал "Sputnik Афганистан"

Состояние журналиста Sputnik Хайбара Акифи, пострадавшего после удара дрона ВСУ в Белгороде, стабилизировалось. Об этом сообщил главврач Белгородской областной клинической больницы Роман Проценко, передает РИА Новости.

По словам главврача городской больницы № 2 Белгорода Ольги Мевши, состояние жены журналиста остается тяжелым. Она в сознании и находится в реанимации.

Как рассказал глава региона Вячеслав Гладков, Акифи находился в коме, у него диагностировали ожоги дыхательных путей, верхних и нижних конечностей. По сообщению регионального Минздрава, он был в крайне тяжелом состоянии, нестабилен, врачи делали все, чтобы сохранить его жизнь.

В ночь на 12 октября система ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа под Белгородом. Из-за падения обломков загорелся частный жилой дом, пострадали два человека, а из-под завалов извлекли тела мужчины, женщины и маленького ребенка.

Выяснилось, что в доме находились 29-летний журналист афганской редакции Sputnik Хайбар Акифи, его супруга, дочь и родители жены. Акифи и его жена выжили, их доставили в больницу, остальные – погибли.