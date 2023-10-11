Силы ПВО уничтожили беспилотник на подлете к Брянску

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы ПВО Минобороны РФ сбили на подлете к Брянску украинский беспилотник самолетного типа. Об этом губернатор региона Александр Богомаз написал в своем телеграм-канале.

По его словам, никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано. На месте работают оперативные и экстренные службы.

"Спасибо нашим защитникам!" – заключил он.

Минобороны РФ в своем телеграм-канале также сообщило о перехвате БПЛА над территорией Брянской области. Попытка Киева совершить террористическую атаку была пресечена около 10:00 по московскому времени.

В течение ночи 11 октября дежурные средства ПВО перехватили два беспилотника ВСУ над территорией Брянской области. Об этом проинформировали Богомаз и МО РФ.

До этого российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью 5 октября. Попытка атаки по российской территории была пресечена в 15:00 по московскому времени.

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