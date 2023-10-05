Украинский беспилотник сбили в небе над Брянской областью

Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Российские системы ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

Попытка атаки по российской территории была пресечена в 15:00 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

Глава региона Александр Богомаз уточнил, что БПЛА сбили над Стародубским муниципальным округом. По его словам, в результате происшествия пострадавших и разрушений нет.

5 октября дежурные средства ПВО также сбили украинский БПЛА самолетного типа над Белгородской областью. Атака была пресечена в 11:00 по московскому времени.

Согласно последним данным Минобороны, с начала спецоперации на Украине российский военные сбили свыше 7,5 тысячи вражеских беспилотников. Вместе с этим за время СВО ВС РФ уничтожили 13 809 единиц автомобильной техники, 12 334 танка и других бронемашин, 6 658 артиллерийских орудий.

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