Один человек пострадал из-за сброса боеприпаса с украинского БПЛА в Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Один человек был ранен в результате сброса боеприпаса с украинского дрона в Курской области. Глава региона Роман Старовойт рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Сегодня около села Плехова Суджанского района в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника осколочные ранения средней степени тяжести получил один из дежурных дружинников центра "Патриот", – говорится в публикации.

Пострадавшему оказали необходимую помощь, а затем направили в центральную районную больницу.

Старовойт рассказал, что мужчине вручат награду "За верность долгу и мужество". Губернатор пожелал ему как можно скорее выздороветь.

Ранее украинские боевики подвергли обстрелу населенный пункт Плехово в Курской области. В результате вражеской атаки было нарушено электроснабжение сел Гуево, Плехово и Горналь. Кроме того, в нескольких домах были повреждены фасады и заборы.

До этого ВСУ обстреляли село Козино Рыльского района в Курской области. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Что касается повреждений, то их получила вышка сотовой связи.



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