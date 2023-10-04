ВСУ обстреляли село Плехово Курской области

Фото: телеграм-канал "Роман Старовойт"

Украинские боевики подвергли обстрелу населенный пункт Плехово в Курской области. Глава региона Роман Старовой рассказал о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Никто из жителей не пострадал. В нескольких домовладениях незначительно повреждены фасады, заборы и хозяйственные постройки. Осколками посечен один из личных автомобилей", – говорится в его публикации.

Губернатор пообещал, что гражданам окажут помощь в ремонте.

В результате вражеской атаки было нарушено электроснабжение сел Гуево, Плехово и Горналь. Рабочие уже приступили к устранению последствий.

Ранее ВСУ обстреляли село Козино Рыльского района в Курской области. В результате происшествия никто из местных жителей не пострадал. Что касается повреждений, то их получила вышка сотовой связи.

До этого украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района Курской области. В результате атаки один из трансформаторов загорелся. Обесточенными оказались пять населенных пунктов области и одна больница.



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