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29 сентября, 13:24

Происшествия

ВСУ обстреляли Гоголевку в Курской области

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Вооруженные силы Украины обстреляли село Гоголевка в Суджанском районе Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

В результате никто из жителей не пострадал. При этом серьезные повреждения получило здание бывшей школы. Также осколки перебили линию электроснабжения.

Посечена водонапорная башня, в четырех домовладениях и местном ФАПе выбиты окна и повреждены фасады. К ремонтным работам специалисты приступят, когда это будет безопасно.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник сбросил два взрывных устройства на подстанцию в слободе Белой Беловского района Курской области. В результате атаки один из трансформаторов загорелся. Обесточенными оказались пять населенных пунктов области и одна больница.

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