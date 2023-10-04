МО РФ сообщило о перехвате 31 БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны России отчиталось об уничтожении в ночь на 4 октября 31 украинского беспилотника над тремя областями РФ. Об этом российское оборонное ведомство сообщило в телеграм-канале.

"Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – указано в сообщении.

О работе ПВО в ночь на 4 октября сообщали губернаторы Брянской и Белгородской областей.

Впоследствии губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице "ВКонтакте", что над регионом было сбито порядка 19 объектов.

Он заявил, что из-за падения обломков было повреждено административное здание в городе Белгороде, в одном из домовладений в селе Шишино были выбиты окна, кроме того, были повреждены три автомобиля.

До этого, вечером 3 октября, фрагменты БПЛА ВСУ упали на крышу жилого дома в Севастополе. В результате происшествия в нескольких квартирах дома выбило стекла, при этом никто из людей не пострадал.



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