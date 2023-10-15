Восстановление супруги раненого журналиста Sputnik займет не менее полугода

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Восстановление супруги журналиста Sputnik Олеси Акифи займет не менее полугода. Ей фактически предстоит заново научиться ходить. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Раненая жена журналиста Sputnik Хайдара Акифи находится в стабильно тяжелом состоянии. Как сообщил губернатор Белгородской области, она находится в сознании, дышит самостоятельно и гиподинамически стабильна.

Главков отметил, что у женщины сложный перелом костей голени, перелом двух костей таза и остастого отростка поясничного позвонка. Врачи отмечают положительную динамику после лечения, хотя состояние всё ещё оценивается как стабильно тяжелое.

"В пятницу было проведено переливание крови, которое пострадавшая хорошо перенесла. Сейчас нужно быть готовым к тому, что восстановление займет длительный период – не менее полугода – необходимо фактически заново научиться ходить», – отметил губернатор Гладков.

Ранее сообщалось, что в результате удара украинского дрона в Белгороде ранены журналист Sputnik Хайбар Акифи и его жена, погибла их четырехлетняя дочь.