В МИД РФ заявили, что убийство Максудова не останется безнаказанным

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Смерть военкора "России 24" Бориса Максудова, который погиб в результате тяжелого ранения после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по группе российских журналистов в Запорожской области, является еще одним преступлением киевского режима. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, такие действия со стороны Украины не останутся безнаказанными, поэтому виновные обязательно получат законные наказания.

Кроме того, Захарова указала на то, что российские журналисты и военкоры на данный момент являются основной целью Киева, за которыми он ведет "настоящую охоту".

"Подло целится в относящихся к гражданским безоружных корреспондентов, фотографов, операторов. Использует откровенно террористические методы их устранения, не опасаясь какой-либо критики от своих западных кураторов и ангажированных правозащитных структур", – отметила официальный представитель МИД РФ.

Ранее в МО РФ заявили, что ВСУ 22 ноября при помощи осколочного боеприпаса нанесли с беспилотника удар по группе российских журналистов. Пострадавший в результате атаки Максудов был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение.

23 ноября телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Максудов скончался. Он добавил, что журналист работал в зоне спецоперации на территории Украины с первых дней. По его словам, тот часто находился в Донецке, где фиксировал удары ВСУ.

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