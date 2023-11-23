Раненный после удара ВСУ журналист "России 24" Максудов скончался

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Журналист телеканала "Россия 24" Борис Максудов, получивший ранение в Запорожской области после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ), умер. Об этом сообщил журналист Владимир Соловьев в своем телеграм-канале.

"Только что пришла трагическая новость: скончался наш коллега по дороге в Джанкое, в шесть утра. Ребята боролись за его жизнь", – заявил он.

Телеведущий напомнил, что Максудов 22 ноября получил тяжелое ранение в Запорожье, когда ВСУ нанесли с помощью беспилотника удар по группе российских журналистов, которые занимались съемкой репортажа об украинских обстрелах.

Также Соловьев сообщил, что Максудов работал в зоне спецоперации на территории Украины с первых дней. По его словам, тот часто находился в Донецке, где фиксировал удары Вооруженных сил Украины.

Ранее в МО РФ сообщили, что ВСУ при помощи осколочного боеприпаса нанесли с беспилотника удар по группе журналистов. Пострадавший в результате атаки Максудов был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение.

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