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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал героем погибшего в Курской области вице-губернатора Приморья Сергея Ефремова.

"Его вклад хорошо известен и в формировании этого батальона "Тигр", он был первым его командиром", – добавил пресс-секретарь президента РФ.

О гибели экс-командира приморского добровольческого отряда "Тигр" и замгубернатора Приморского края Ефремова стало известно 2 февраля. По словам губернатора региона Олега Кожемяко, это произошло, когда он возвращался с боевого задания.

Отряд "Тигр", первым командиром которого стал Ефремов, был организован в июне 2022 года. Уже в марте 2024 года он возглавил внутриполитический блок правительства Приморского края. Тогда же было подписано постановление о его назначении на должность вице-губернатора региона.

