Astronomy&Astrophysics: впервые получен детальный снимок самого яркого квазара 3C 273

Фото: nasa.gov

Астрономам впервые удалось сделать с помощью телескопа Хаббл детальный снимок квазара 3C 273, который считается одним из самых ярких объектов во Вселенной. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на журнал Astronomy&Astrophysics.

Находящийся на расстоянии 2,5 миллиарда световых лет от нашей планеты квазар 3C 273 стал первым обнаруженным квазаром. Он был открыт в 1963 году голландским астрономом Маартеном Шмидтом.

Отмечается, что телескоп Хаббл дал возможность ученым впервые заглянуть вглубь 3C 273. Так, исследователям удалось изучить структуру данного квазара на расстоянии всего 16 тысяч световых лет от черной дыры.

Ученые установили, что излучение, которое вырывается из центра квазара (джет), распространяется на 300 тысяч световых лет. Согласно анализу, частицы в джете увеличивают скорость по мере удаления от черной дыры.

"Хаббл позволил нам увидеть детали, которые ранее были недоступны для наблюдения", – отметил ведущий исследователь из Обсерватории Лазурного берега Бин Жэнь.

В дальнейшем для изучения квазара в инфракрасном спектре планируется использовать также телескоп Джеймс Уэбб. По мнению ученых, это поможет лучше понять природу подобных объектов.

Ранее астрономы из Великобритании зафиксировали одну из самых мощных в истории ударных звуковых волн, которая когда-либо доходила до нашей планеты из глубин космоса. Эта волна была вызвана столкновением одной из галактик со своими четырьмя соседями.

По подсчетам ученых, столкновение случилось в группе галактик под названием Квинтет Стефана в 290 миллионах световых лет от Земли. Так, одна из галактик – NGC 7318b – врезалась в четыре других на скорости в 3,2 миллиона километров в час. Таким образом она создала крайне мощный ударный фронт, который похож на звуковой удар реактивного истребителя.