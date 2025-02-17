Ученый Донченко: секунда из мирового времени будет вычтена из-за ускорения вращения Земли

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Ученые смогут вычесть одну секунду из мирового времени, чтобы синхронизировать его с ускорением вращения Земли, заявил гендиректор Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) Сергей Донченко.

Таким образом он прокомментировал заявление своего коллеги, главного научного сотрудника ВНИИФТРИ Виталия Пальчикова, о том, что изменения в расчетах мирового времени придется провести примерно в 2029 году.

"Техническая задача добавления или вычитания секунды у нас уже давно не вызывает никаких проблем", – уточнил Донченко в беседе с РИА Новости.

По его словам, ученые постоянно фиксируют то ускорение, то замедление Земли, но на сегодняшний день нельзя назвать точную причину этих изменений. Многие ученые сходятся во мнении, что возможными причинами могут быть потепление, таяние ледников и перераспределение массы воды, указал гендиректор ВНИИФТРИ.

"Но это может быть и не основная причина", – продолжил он.

Донченко объяснил, что Земля разогревается и внутри планеты идут усиленные процессы. Тем не менее это может быть совсем не связано с выбросами от человеческой деятельности и, вероятнее всего, не предвещать серьезного катаклизма, резюмировал он.

Вместе с тем изменение скорости вращения Земли повлияло на увеличение продолжительности дня. По утверждению ученых из Калифорнийского технологического института, с 2000 года к суткам добавилась 1,33 миллисекунды.

Американские научные сотрудники также назвали глобальное потепление причиной происходящего. Причем они отметили, что если человечество не скорректирует свое влияние на климат, временной показатель будет только расти. По их прогнозам, удлинение дня к 2100 году может достигнуть показателя в 2,62 миллисекунды.

