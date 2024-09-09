Глобальное потепление угрожает туристическим местам Австралии

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Климатические изменения представляют серьезную опасность для туристических объектов Австралии, под угрозой могут оказаться как природные достопримечательности, так и городские локации. Об этом сообщает Pravda.Ru со ссылкой на издание The Guardian.

Согласно информации страховой группы Zurich и аналитиков Mandala, больше половины главных туристических локаций Австралии находятся в зоне риска из-за роста количества экстремальных погодных явлений. Проблемы также могут возникнуть с рабочими местами в туристической сфере, которых в стране около 620 тысяч.

Специалистам удалось выявить девять главных климатических угроз, среди которых штормы, наводнения, жара и лесные пожары. Все они способны оказать разрушительное влияние на экономику Австралии. Прогнозы основываются на предположении, согласно которому глобальная температура поднимется на два градуса к середине этого столетия. В таком случае в зоне высокого риска окажется 68% туристических объектов страны.

В прошлому году в Австралии сотни животных погибли из-за пожара на юго-востоке страны, в штате Южный Уэльс. Тогда площадь природных пожаров превысила 15 тысяч гектаров.