Москвичи не смогут увидеть "снежную Луну" в ночь на 13 февраля

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Жители Московского региона, вероятно, не смогут увидеть полнолуние, или "снежную Луну", в ночь на четверг, 13 февраля, из-за облачной погоды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

В некоторых районах в периоды отсутствия облачности Луна покажется, отметил собеседник агентства.

В ночь на четверг в Москве на столбиках термометров установится отметка от минус 7 до минус 9 градусов. В Подмосковье температура опустится до 11 градусов ниже нуля.

Кроме того, подчеркнул представитель организации, осадков не ожидается. Скорость ветра западного направления составит 4–9 метров в секунду.

"Снежной Луной" называют февральское полнолуние, однако из-за малого числа дней в месяце полнолуния в нем иногда не бывает. Явление получило название от коренных жителей Северной Америки, и связано оно с обильными снегопадами, которые характерны для этого времени года.

Между тем 28 февраля пройдет парад четырех планет, однако москвичи смогут заметить только одну – Венеру. Астроном Фаина Рублева пояснила, что в целом 28 февраля в вечернем небе соберутся семь планет – Сатурн, Меркурий, Венера, Нептун, Уран, Юпитер и Марс, но парад образуют только четыре из них.

Специалист добавила, что с наступлением темноты в небе покажутся не участвующие в параде Юпитер и Марс, а еще одну планету, Уран, можно увидеть только в телескоп.