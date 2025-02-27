Луна приблизится к семи планетам в марте

В начале марта жители столицы смогут наблюдать за растущей Луной, которая поочередно пройдет вблизи семи планет и ярких звезд в период с 1 по 8 марта. К примеру, 1 марта спутник Земли пройдет мимо Сатурна, Меркурия и Нептуна, на следующий день – сблизится с Венерой, а 8 марта станет идеальным временем для наблюдения за Меркурием.

Для обзора советуют выбрать открытые площадки, где не будет мешать освещение и высокие дома. Например, парк "Зарядье" или Воробьевы горы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.