Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 07:30

Наука

Ученые спрогнозировали увеличение частоты магнитных бурь на Земле

Ученые спрогнозировали увеличение частоты магнитных бурь на Земле

Москвичам рассказали о параде планет на этой неделе

"Мослекторий": Константин Гусев – об Александре II

Расписание изменится на МЦД-1 с марта

Ученые предупредили о риске дефицита пресной воды из-за таяния ледников

В Москве стартовал новый сезон национальной премии "Вызов"

"Мослекторий": Иван Кулаков – об истории Дня защитника Отечества

Марс, Юпитер, Венера и другие планеты выстроились в одну линию

"Мослекторий": Ирина Мейнцер – об акулах

"Мослекторий": Владимир Большаков – о Клеопатре

Ученые предсказали рост числа магнитных бурь в связи с ростом солнечной активности и частыми вспышками. В ближайшие пару дней они не будут опасными для Земли, однако в начале марта могут ощутимо повлиять на волнения магнитосферы.

По этой причине врачи советуют россиянам быть внимательнее к своему здоровью, снизить физические нагрузки, пить больше воды и проводить время на свежем воздухе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика