Ученые спрогнозировали увеличение частоты магнитных бурь на Земле

Ученые предсказали рост числа магнитных бурь в связи с ростом солнечной активности и частыми вспышками. В ближайшие пару дней они не будут опасными для Земли, однако в начале марта могут ощутимо повлиять на волнения магнитосферы.

По этой причине врачи советуют россиянам быть внимательнее к своему здоровью, снизить физические нагрузки, пить больше воды и проводить время на свежем воздухе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.