Американский физик предложил радикальный метод борьбы с глобальным потеплением

Американский физик предложил радикально бороться с глобальным потеплением. Для охлаждения Земли он призвал взорвать атомную бомбу в 81 гигатонну. Такая мощность сопоставима с тремя миллионами бомб, сброшенных на Хиросиму.

По словам ученого, идеальным местом для этого будет дно Индийского океана, недалеко от Антарктиды, где есть залежи базальта. Эта порода хорошо забирает углекислый газ и позволит обеспечить нужный эффект.

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