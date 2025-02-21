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21 февраля, 09:00

Наука

Марс, Юпитер, Венера и другие планеты выстроились в одну линию

Марс, Юпитер, Венера и другие планеты выстроились в одну линию

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В конце февраля на ночном небе можно наблюдать редкое явление – парад планет. В одну линию выстроились Марс, Юпитер, Уран, Нептун, Венера и Сатурн. Четыре из них можно увидеть невооруженным взглядом, если небо ясное, а вот Уран и Нептун доступны только с помощью телескопа.

По словам астрономов, полным этот парад станет в последний день месяца и уже в марте начнет рассеиваться. В следующий раз явление можно будет увидеть только через 15 лет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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