"Мослекторий": Константин Гусев – об Александре II

Почему реформы Александра II прозвали великими? За что на него покушались семь раз и не любили в народе?

Зачем он продал Аляску и для кого эта сделка была выгоднее?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и востоковедения Кубанского государственного университета, главный редактор группы "История в историях", Константин Гусев.

Все выпуски программы "Мослекторий" смотрите на VK Видео.