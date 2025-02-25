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25 февраля, 01:00

Наука

"Мослекторий": Константин Гусев – об Александре II

"Мослекторий": Константин Гусев – об Александре II

Расписание изменится на МЦД-1 с марта

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Американский физик предложил радикальный метод борьбы с глобальным потеплением

Почему реформы Александра II прозвали великими? За что на него покушались семь раз и не любили в народе?

Зачем он продал Аляску и для кого эта сделка была выгоднее?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и востоковедения Кубанского государственного университета, главный редактор группы "История в историях", Константин Гусев.

Все выпуски программы "Мослекторий" смотрите на VK Видео.

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Программа: Мослекторий
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