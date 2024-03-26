В РФ создали внедряемые в желудки коров датчики для проверки их здоровья

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В Федеральном научном агроинженерном центре ВИМ (Центр ВИМ) представили систему внутреннего мониторинга состояния крупного рогатого скота. Механизм работает на основе сенсоров в режиме реального времени, пишет "Газета.ру" со ссылкой на Минобрнауки России.

В ведомстве уточнили, что система основана на применении электронного датчика. Механизм посредством специального устройства вводят перорально корове в один из четырех отделов желудка. Там прибор находится в течение всей ее жизни, отметили в министерстве.

Подобная система передает информацию о кислотно-щелочном балансе (рН) животного, потреблении воды, температуре и об активности животного. Показатели передаются на базовую станцию, которая находится на ферме, а затем в облачное хранилище.

"Пользователи системы – зооинженеры, ветеринары и селекционеры – с любого гаджета, при помощи специального программного обеспечения получают доступ к отслеживаемым показателям каждого животного", – говорится в сообщении.

Ученые Центра ВИМ добавили, что датчик выявляет информацию о здоровье и физиологическом состоянии, эффективности кормления и половой охоте коров. Мониторинг поможет оперативно вносить коррективы в рацион питания животных.

Ранее исследователи из краснодарского научного центра по зоотехнии и ветеринарии создали стадо коров, чье молоко не вызывает негативные реакции желудочно-кишечного тракта. Вместе с тем они представили высокочувствительную тест-систему для быстрого определения подобного молока.