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11 марта, 01:00

Наука

"Мослекторий": Елена Корочкина – о животноводстве

"Мослекторий": Елена Корочкина – о животноводстве

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Какие проблемы решает современное животноводство и какие рекорды удалось установить благодаря науке? Чем отличается мясо разных пород и правда ли, что бык может вырасти весом в тонну?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет доктор ветеринарных наук, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год Елена Корочкина.

Все выпуски программы "Мослекторий" смотрите на VK Видео.

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