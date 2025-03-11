"Мослекторий": Елена Корочкина – о животноводстве

Сколько корова дает молока? Есть ли у нее вкусовые предпочтения и какая иерархия царит в коровнике?

Какие проблемы решает современное животноводство и какие рекорды удалось установить благодаря науке? Чем отличается мясо разных пород и правда ли, что бык может вырасти весом в тонну?

Об этом ночью в проекте "Мослекторий" расскажет доктор ветеринарных наук, лауреат премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год Елена Корочкина.

Все выпуски программы "Мослекторий" смотрите на VK Видео.