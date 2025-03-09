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09 марта, 13:30

Общество

Телеканал Москва 24 объявил очередного победителя в рубрике "Что вообще происходит"

Телеканал Москва 24 объявил очередного победителя в рубрике "Что вообще происходит"

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Авторы самых интересных видео получают памятные подарки. Очередным победителем стал Сергей Турманов, которому вручили мерч от телеканала за присланные кадры. Он прислал видео с горящим деревом.

Все желающие также могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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