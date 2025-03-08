В столице установлен новый рекорд тепла для 8 марта

В столице 8 марта столбики термометров поднялись до 10 градусов тепла, что на 1,5 градуса выше предыдущего рекорда, установленного пять лет назад. Таким образом, этот день стал самым теплым 8 марта за всю историю метеонаблюдений.

Ночью 9 марта температура опустится до 1 градуса тепла, а днем составит около 6 градусов. Атмосферное давление достигнет идеальной отметки в 748 миллиметров ртутного столба. В ближайшие пять дней среднесуточная температура в Москве будет на 6–9 градусов выше климатической нормы, соответствуя скорее началу апреля.

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