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08 марта, 16:15

Общество

В столице установлен новый рекорд тепла для 8 марта

В столице установлен новый рекорд тепла для 8 марта

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В столице 8 марта столбики термометров поднялись до 10 градусов тепла, что на 1,5 градуса выше предыдущего рекорда, установленного пять лет назад. Таким образом, этот день стал самым теплым 8 марта за всю историю метеонаблюдений.

Ночью 9 марта температура опустится до 1 градуса тепла, а днем составит около 6 градусов. Атмосферное давление достигнет идеальной отметки в 748 миллиметров ртутного столба. В ближайшие пять дней среднесуточная температура в Москве будет на 6–9 градусов выше климатической нормы, соответствуя скорее началу апреля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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