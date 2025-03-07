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07 марта, 18:15

Общество

Синоптики обещают аномально теплые выходные в столице

Синоптики обещают аномально теплые выходные в столице

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В эти выходные москвичей ждет необычно теплая для начала марта погода. Несмотря на сильный холодный ветер, скорость которого местами достигнет 18 метров в секунду, воздух в столице прогреется до рекордных значений.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 8 марта, ожидается солнечный день с редкими облаками, которые не помешают праздничному настроению. Температура может приблизиться к рекордным значениям, зафиксированным 8 марта 2020 года, когда столбики термометров показали 8,5 градуса тепла.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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