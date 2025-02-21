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21 февраля, 13:15

Политика

Песков сообщил о вручении госнаграды героям России

Песков сообщил о вручении госнаграды героям России

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Владимир Путин в День защитника Отечества вручит государственные награды героям России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В ходе брифинга он также отметил, что конкретной информации о встрече президента России с президентом США Дональдом Трампом в ближайшее время нет, но сама необходимость такой встречи понимается.

Песков опроверг слухи о том, что в ходе переговоров в Эр-Рияде Россия требовала вывод войск НАТО из Восточной Европы, подчеркнув, что у Кремля нет информации о неофициальных переговорах с США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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