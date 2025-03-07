Синоптик Вильфанд: температура в Москве 7 марта приблизится к рекордному значению

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Температура в Москве побила рекорд в четверг, 6 марта. Воздух прогрелся до 6,8 градуса, рассказал в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, в пятницу, 7 марта, также ожидается приближение к максимальным значениям. Он добавил, что такой температурный фон характерен для апреля.

"Вчера рекордное значение было для 6 марта – плюс 6,8 градуса. Никогда такого не было, до этого рекорд был 6,4 градуса. Сегодня приближение к рекордному значению, будет 8–10 градусов", – сказал Вильфанд.

В Москве окончательно растаял снег из-за рекордного тепла. Ни одна метеостанция города уже не фиксирует снега, а линия сугробов отошла на 230–280 километров на восток от Москвы.

При этом высота сугробов на метеостанции ВДНХ уже 5 марта составляла 2 сантиметра, а к 6 марта они растаяли. По данным синоптиков, прошедшая зима в России оказалась второй самой теплой за историю метеонаблюдений. Теплее была только зима 2019–2020 годов.