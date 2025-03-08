Врач-анестезиолог, сражавшийся на фронте, адаптируется к мирной жизни

Врач-анестезиолог и ветеран СВО Иван Щепарев вернулся с фронта, где он не только спасал жизни, но и сражался как боец. С первых дней специальной военной операции Иван отправился в зону боевых действий добровольцем, а позже заключил контракт как солдат. Его семья, хоть и была удивлена решением, поддержала его.

После возвращения к мирной жизни Ивану пришлось справляться с посттравматическим стрессовым расстройством. Помогли поддержка жены Марины и работа с психотерапевтом. Сейчас Иван продолжает заниматься медициной, развивается в науке, защитил кандидатскую диссертацию и планирует работать над докторской.

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