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Новости

08 марта, 09:30

Общество

Врач-анестезиолог, сражавшийся на фронте, адаптируется к мирной жизни

Врач-анестезиолог, сражавшийся на фронте, адаптируется к мирной жизни

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Врач-анестезиолог и ветеран СВО Иван Щепарев вернулся с фронта, где он не только спасал жизни, но и сражался как боец. С первых дней специальной военной операции Иван отправился в зону боевых действий добровольцем, а позже заключил контракт как солдат. Его семья, хоть и была удивлена решением, поддержала его.

После возвращения к мирной жизни Ивану пришлось справляться с посттравматическим стрессовым расстройством. Помогли поддержка жены Марины и работа с психотерапевтом. Сейчас Иван продолжает заниматься медициной, развивается в науке, защитил кандидатскую диссертацию и планирует работать над докторской.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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