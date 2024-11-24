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24 ноября, 23:25

Общество

В Донецке прошел финал межрегионального конкурса "Краса Донбасса"

В Донецке прошел финал межрегионального конкурса "Краса Донбасса"

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Впервые с 2021 года в Донецке прошел финал межрегионального конкурса "Краса Донбасса". В финал вышли более 20-ти девушек из ДНР и ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Участницам предстояло пройти несколько испытаний, в том числе продемонстрировать творческий номер и продефилировать в национальном костюме. В итоге победительницей конкурса стала София Гресько из Донецка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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