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02 декабря, 11:30

Общество

Победившая в конкурсе "Миссис Планета" москвичка рассказала о своей настоящей профессии

Победившая в конкурсе "Миссис Планета" москвичка рассказала о своей настоящей профессии

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени. Например, москвичка Татьяна Федорищева прислала свое видео из Перу. Она завоевала титул "Миссис Планета" на международном конкурсе красоты. В видео для Москвы 24 она рассказала о своей настоящей профессии. Оказалось, что девушка работает инженером.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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