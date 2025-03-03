Врач-кардиолог рассказала, как выбрать полезную овсянку для завтрака

Овсянка считается одним из лучших вариантов завтрака. Врач-кардиолог и диетолог Асият Хачирова объяснила, что она состоит из цельных зерен овса, которые требуют длительной варки, около часа. Геркулес, напротив, проходит обработку: зерна очищают, пропаривают и сплющивают, что разрушает часть полезных веществ. Овсяные хлопья быстрого приготовления теряют еще больше витаминов из-за тщательной очистки и измельчения.

Хачирова рекомендует выбирать овсянку 20-минутной варки, так как в ней сохраняется целостность зерна. При покупке стоит обратить внимание на упаковку: она должна быть целой, без следов влаги. Качественные хлопья или зерна имеют белый, кремовый или желтоватый оттенок, без посторонних примесей. В составе не должно быть ароматизаторов, улучшителей вкуса, подсластителей или соли.

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