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27 февраля, 08:00

Общество

Эксперт рассказала, как выбрать вкусную икру палтуса

Эксперт рассказала, как выбрать вкусную икру палтуса

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Владелец интернет-магазина Тамара Мазур рассказала, что икра палтуса в 70 раз дешевле осетровой и обладает отличными вкусовыми качествами. Вкус икры палтуса не похож ни на черную, ни на красную.

В состав такого деликатеса входит икра, соль, растительное масло и консервант – сорбиновая кислота. При этом, по словам Мазур, лучше выбирать продукт без эмульгаторов, загустителей и усилителей вкуса.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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