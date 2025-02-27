Эксперт рассказала, как выбрать вкусную икру палтуса

Владелец интернет-магазина Тамара Мазур рассказала, что икра палтуса в 70 раз дешевле осетровой и обладает отличными вкусовыми качествами. Вкус икры палтуса не похож ни на черную, ни на красную.

В состав такого деликатеса входит икра, соль, растительное масло и консервант – сорбиновая кислота. При этом, по словам Мазур, лучше выбирать продукт без эмульгаторов, загустителей и усилителей вкуса.

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