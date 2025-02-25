Врач Михайлова: справиться с избытком гормона стресса поможет качественный сон

Фото: 123RF/prathanchorruangsak

Качественный сон помогает в нормализации выработки кортизола – гормона стресса. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача-дерматовенеролога Наталью Михайлову.

Эксперт уточнила, что хоть кортизол и помогает справляться со стрессом, его чрезмерная выработка в организме может привести к проблемам.

"Кортизол блокирует Т-клетки иммунной системы, которые борются с вирусами и бактериями, попавшими в организм. В результате снижается общий иммунитет, и человек чаще болеет. Усиливаются воспалительные процессы, к хроническим заболеваниям присоединяются различные инфекции", – объяснила Михайлова.

Кроме того, по словам врача, высокий уровень кортизола может привести к проблемам со сном. Человек может просыпаться среди ночи, испытывать днем усталость, а по вечерам, наоборот, быть бодрым.

Врач подчеркнула, что для нормализации выработки кортизола необходимо заняться гигиеной сна. По ее словам, качественный отдых должен длиться не менее восьми часов.

"Вечером не пропускайте окна сна – это период, когда хочется спать. Например, в 21:00 вас клонит в сон, но вы себя пересиливаете и не ложитесь. А потом уже спать не хочется, и долго не можете заснуть. Для людей с повышенным уровнем кортизола это чревато тем, что надпочечники начинают еще больше вырабатывать кортизол и постепенно истощаются", – поделилась Михайлова.

Помимо качественного сна, в борьбе с гормоном стресса могут помочь умеренные физические нагрузки, массажи с ароматическими маслами, а также принятие ванны. Кроме того, врач рекомендовала в стрессовые моменты пытаться отключать негативные мысли.

"Поссорились с начальником? Дома постарайтесь об этом не думать, переключитесь на что-то другое, более приятное. Если возможно, откажитесь от неприятных дел и общения с людьми, которые вызывают раздражение", – заключила эксперт.

Ранее специалист семейного центра "Ориентир" департамента труда и соцзащиты населения Маргарита Глумова заявила, что благодаря объятиям в организме человека снижается уровень кортизола. По ее словам, прикосновения позволяют укрепить иммунитет и предотвратить развитие некоторых заболеваний.

