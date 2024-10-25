Методолог Даллакян назвал физические упражнения и хороший сон методами развития силы воли

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Физические упражнения, хороший сон и следование распорядку дня хорошо помогают в развитии силы воли, рассказал методолог Арсен Даллакян в беседе с News.ru.

По его словам, если составить четкое расписание дел по часам и придерживаться его, то со временем получится подстраивать обстоятельства в свой план действий. Например, 10 подтягиваний на турнике позволяют погасить желание сорваться, но лучше всего они работают на свежем воздухе. Благодаря этому снимается стресс и улучшается настроение, подчеркнул эксперт.

Силу воли, по мнению методолога, также развивают ранние подъемы по утрам за 10–15 минут до обычного времени. Даллакян дал советы и по приему пищи, так, он утверждает, что есть нужно медленно и тщательно пережевывать. Это полезно не только для воспитания воли, но и для здоровья, пояснил он. При этом, как указал эксперт, мозг потребляет до 20% энергии всего тела, и если источников энергии недостаточно, страдает в первую очередь кора головного мозга.

"Именно поэтому мы не можем принимать трудные решения на голодный желудок, становимся раздражительными и чрезмерно эмоциональными", – объяснил Даллакян, добавив, что питаться необходимо 4–5 раз в день.

Кроме того, он призвал прекращать рабочую деятельность дома или на работе в случае усталости, а также останавливать в себе стремление ускорить темп, чтобы быстрее закончить дела.

"Вместо этого лучше дать себе возможность по-умному отдохнуть", – заключил Даллакян.

Ранее в ходе опроса выяснилось, что более 70% россиян ленятся на работе. При этом около 66% делают перерыв во время рабочего дня, чтобы восстановить силы. В то же время с ленью усилием воли борются 35% участников опроса.

Примерно 33% респондентов сообщили, что выпивают кофе для бодрости, столько же россиян переключают внимание на более интересные рабочие задачи. Чтобы побороть усталость, 28% опрошенных разбивают проекты на мелкие задачи и решают их постепенно, а 19% мотивируют себя мыслями о зарплате, премии или бонусах.

