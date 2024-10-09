Более 70% россиян борются с ленью на рабочем месте

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Более 70% россиян признались, что ленятся на работе. Около 66% делают перерыв во время рабочего дня, чтобы восстановить силы. В то же время с ленью усилием воли борются 35% участников опроса, с которым ознакомился RT.

Примерно 33% респондентов сообщили, что выпивают кофе для бодрости, столько же россиян переключают внимание на более интересные рабочие задачи. Чтобы побороть усталость, 28% опрошенных разбивают проекты на мелкие задачи и решают их постепенно, а 19% мотивируют себя мыслями о зарплате, премии или бонусах.

Кроме того, 12% респондентов используют сладости, чтобы улучшить свое настроение, а 10% предпочитают чтение профессиональной литературы, просмотр обучающих материалов или прослушивание музыки. Столько же выбирают получать заряд бодрости через общение с коллективом. 8% делают зарядку, чтобы взбодриться.

Только 28% сотрудников отметили, что никогда не ленятся на рабочем месте.

Также агентство ознакомилось с исследованием, в котором участники опроса выбрали лучшие города для карьеры. Так, лидерами рейтинга стали Москва (72%) и Санкт-Петербург (57%). Больше половины голосов также получили Екатеринбург, Тюмень и Казань (от 51 до 55%).

Аналитики выяснили, что подняться по карьерной лестнице сложнее всего, по мнению респондентов, в Новокузнецке, Кирове и Астрахани.

Между тем другой опрос показал, что около 39% россиян заедают стресс сладостями и снеками, в то время как овощи, фрукты и орехи выбирают 38,7% респондентов.

Участники опроса назвали и причины, по которым они испытывают стресс. 38,1% заявили, что стресс вызывает работа, 35,8% – новостные события, 25% – неопределенность будущего. Однако 6,8% опрошенных не знают, что такое стресс.