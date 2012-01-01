Психолог Игонина объяснила, о чем может сигнализировать лень

За обычной ленью, как правило, скрываются более глубокие проблемы: например, в этот момент человека может беспокоить усталость, стресс, нехватка витаминов и даже депрессия. Во Всемирный день лени, который отмечается 20 августа, рассказываем, откуда берется нежелание что-либо делать и как поднять мотивацию.



Усталость

В обществе лень считается не лучшим качеством, однако на самом деле она является естественным состоянием человека. Об этом Москве 24 рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. По ее словам, в моменты бездействия организм пытается защититься от перенапряжения.





Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Конечно, мы же не можем сказать начальнику, что сегодня не хочется делать отчет, потому что считается, что лень – это что-то плохое. Хотя, по сути, если копнуть, то на самом деле мы действительно устали. У нас до этого было очень много работы, а теперь просто нет сил.

Кроме того, виноваты могут быть постоянный стресс и нездоровый образ жизни, заметила психолог. Из-за отсутствия полноценного сна и неправильного питания в организме также копится усталость, которая потом и трансформируется в лень.

"Много еще завязано на стереотипах – что надо быть всегда на позитиве. И с этими установками мы смотрим социальные сети, где "мамочки с тремя детьми" занимаются домом, работают и все успевают. Из-за этого мы начинаем нагружать себя, чтобы быть успешными, а в итоге сильно устаем", – добавила Екатерина Игонина.

Однако бывает, что лень начинает расти и в тех случаях, когда отдыха в жизни слишком много. Чтобы этого не произошло, важно соблюдать баланс, подчеркнула психолог. Специалист призвала прислушиваться к внутреннему состоянию, не ругать себя в моменты бездействия и разрешать себе периодически лениться.

Проблемы со здоровьем

Лень может возникнуть также из-за проблем со здоровьем: по словам Игониной, даже сезонный дефицит витаминов может привести к отсутствию внутренних сил.





Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению В нашем повседневном рационе не хватает витаминов, минералов, и мало кто идет к врачу и выясняет, какие микроэлементы надо восполнить. Но это нужно делать обязательно, чтобы понять причину апатии и нежелания что-либо делать.

По словам психолога, важно также отслеживать артериальное давление, уровень гемоглобина и гормональный фон, состояние щитовидной железы. Все эти факторы также влияют на самочувствие человека и отражаются на уровне его активности. В случае проблем со здоровьем важно обратиться к специалисту, чтобы он назначил курс лечения, заключила Игонина.

Проблемы в себе

Нередко лень – это признак того, что пора разобраться в своих психологических проблемах и вообще в жизни. Чувство апатии и нежелания что-либо делать может говорить о том, что человек находится не на своем месте или занимается нелюбимым делом.

"Точно ли у тебя любимая работа? Точно ли тебя окружают люди, с которыми ты всегда рад встретиться? Точно ли твои увлечения приносят тебе удовольствие или они навязаны социальными установками? Важно уметь прислушиваться к организму и разбираться в том, почему возникает лень", – заметила Екатерина Игонина.



По словам специалиста, когда человек начинает делать то, что ему не нравится, у него может портиться настроение и снижаться мотивация. Многие могут начать в этот момент оправдывать свое состояние прокрастинацией, однако психолог подчеркнула, что до сих пор нет однозначного мнения, что это такое на самом деле.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Согласно исследованиям, люди, подверженные прокрастинации, имеют некие особенности лимбической системы – то есть дело частично в физиологических, а не только в психологических причинах. И все же в большинстве случаев красивым словом "прокрастинация" оправдывается обычная лень, нежелание, например, выполнять работу вовремя.

В этом случае проблему лени можно решить с помощью полезных привычек, заметила специалист. Психолог рекомендовала радовать себя приятными покупками, отдыхом за вовремя сделанную работу или мотивировать результатом.

Кроме того, психолог призвала не откладывать решение проблемы, поскольку накопленная усталость, постоянное недовольство жизнью, критика самого себя может привести к депрессии. Игонина отметила, что в этом случае необходимо обратиться к специалисту, который поставит точный диагноз.