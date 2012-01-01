Психолог Игонина: регулярные опоздания могут быть признаком депрессии

Редкие опоздания в обществе считаются нормой, однако когда они становятся хроническими, то могут привести к большим проблемам. Почему некоторые люди постоянно задерживаются и можно ли это исправить, разбираемся в нашем материале.



Тайм-менеджмент

Регулярные опоздания могут говорить о несобранности и отсутствии дисциплины, и чаще всего такая проблема видна еще с детства: сначала тяжело собираться в школу, потом – в институт, а затем – на работу. Об этом Москве 24 рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.





Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Это говорит о проблемах с тайм-менеджментом. То есть человек в принципе не умеет рассчитывать время на какие-то дела. Например, во время сборов на работу он резко вспоминает, что должен был приготовить завтрак детям или погулять с собакой, но изначально не заложил на это ресурсов.

Психолог подчеркнула, что в таких случаях человек может даже начать вставать раньше, но все равно опаздывать, так как будет много времени тратить на поход в душ или выбор одежды.

При этом особенно острой проблема становится, если на работе нет строгого контроля, подчеркнула Игонина. В этом случае опоздания на 5–10 минут входят в привычку и не вызывают дискомфорта у человека до тех пор, пока на это не обратит внимание начальство.

Иногда несобранность может быть признаком неуверенности в себе, заметила эксперт. Например, когда человек постоянно бегает по квартире в поисках нужных вещей и из-за этого опаздывает.

"Неуверенные люди постоянно себя перепроверяют, особенно перед какими-то значимыми событиями, собеседованиями. Более того, бывает, что человек уже вышел на улицу, но вернулся, чтобы посмотреть, выключил ли утюг. И в результате это привело к опозданию", – добавила Игонина.

Помимо прочего, регулярные опоздания могут говорить об эмоциональном выгорании, депрессии или депрессивном настроении, рассказала специалист. В этом случае у человека снижается общий эмоциональный фон, ритм жизни становится заторможенным.





Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Если человек вовремя просыпается и собирается, когда едет к друзьям за город, но в моменты сбора на работу у него возникают сложности с тем, чтобы встать, принять душ, почистить зубы, то это может быть симптомом профессионального выгорания.

"Либо он вообще никогда не любил работу и ему приходилось всегда через силу на нее идти, либо в данный момент по каким-то причинам у него нет желания туда идти, появляется апатия", – объяснила психолог.

Также на привычку опаздывать влияют культурные особенности. Игонина отметила, что в некоторых странах считается нормальным жить неспешно, поэтому к опозданиям там относятся не критично.



Как помочь себе и близким

Принять или побороть вредную привычку можно только при осознанном подходе, заметила психолог. Но, по ее словам, для этого может потребоваться много сил и времени. Сначала специалист рекомендует понять, в каких ситуациях опоздания – это табу (например, когда человек забирает ребенка из садика).





Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению После этого нужно понять, в целом дело в каких-то внешних факторах или в голове. Если второй вариант, то нужно менять установку: скажите себе, что с этого дня вас эта ситуация не устраивает категорически и вы готовы принять меры.

В качестве мотивации специалист рекомендовала использовать поощрения или ограничения. Например, за своевременный выход из дома можно купить кофе, а за опоздание – отказаться от вкусного десерта.

"Мы привыкаем ко всему, в том числе и к плохому, поэтому можем привыкнуть ругать себя и наказывать за каждую мелочь. Так что надо именно эпизодически ограничивать себя в хорошем, а не причинять вред", – объяснила эксперт.

Однако в случае, если от вечных опозданий страдает близкий, Игонина призвала не давить и не решать проблему за него. Психолог подчеркнула, что в таком случае можно навредить и ему, и вашим отношениям.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Нам кажется, что мы помогаем, когда начинаем торопить, но на самом деле человек начинает еще больше нервничать, еще больше рассредотачиваться. Отношения портятся, потому что никому не нравится, когда его подгоняют и делают замечания.

Эксперт рекомендовала помогать близкому человеку действиями: например,

поставить чайник, чтобы помочь быстрее позавтракать утром, или подойти и потрясти за плечо того, кто затягивает подъём уже после нескольких сигналов будильника, чтобы он встал вовремя. А при общении с теми, кто регулярно опаздывает, стоит помнить о важности соблюдения ваших границ.

"Дайте человеку понять, что для вас это значимо, что опоздания негативно влияют на вас лично", – предложила психолог.

В заключение специалист добавила, что в некоторых случаях необходимо обратиться за помощью к психологу. По ее словам, терапевт поможет как определить причины постоянных опозданий, так и справиться с от привычек, которые мешают делать всё вовремя и не опаздывать.