Психолог Хакимов назвал лучшие способы отвлечься от работы в отпуске

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Четкая организация дел в последние перед отпуском дни и выбор правильной компании помогут забыть про работу на время отдыха. Об этом Москве 24 рассказал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

5 июля во всем мире отмечается День трудоголика. По словам эксперта, нередко трудоголизм представляется чем-то положительным: ведь человек зарабатывает деньги, обеспечивает себя и семью, развивается в профессии.

"Однако здесь не всегда все очевидно. Одно дело – нужда в материальных средствах или удачное повышение. И совсем другое – нездоровая потребность в работе как средстве закрыться от проблем, бегстве от реальности", – сказал он.

Специалист сразу подчеркнул, что если есть именно деструктивная тяга к труду, патологически не позволяющая отвлечься и расслабиться, то этот момент стоит проработать, в том числе с психологом.



Денис Хакимов специалист Московской службы психологической помощи населению Оставив это без внимания, осознанно или нет, мы будем скатываться в подобное поведение, когда труд изматывает, добавляя проблем со здоровьем и портя отношения.

В целом же и без трудоголизма выкинуть мысли о работе на отдыхе бывает непросто. Кроме того, доставляет хлопот и сама организация отпуска.

"Нужно найти место, организовать поездку, просчитать расходы, собрать вещи. Да еще неизвестно, как пойдет сам процесс. Не зря есть шутка, что после отпуска бывает нужен еще один", – отметил Хакимов.

Чтобы все прошло хорошо, он рекомендовал научиться формулировать установку, что в такой-то отрезок времени нет ничего, кроме релакса и общения с близкими.

"Для этого пофантазируйте, представьте этот период в красках, какие позитивные эмоции вы от этого получите. Главное – не увлекаться, чтобы картинка в голове не была ярче реальности, а помогла подготовиться внутренне к поездке или даже к простому пребыванию дома в тишине", – рассказал он.

Настроение в отпуске зависит и от планирования задач до него. По словам психолога, если есть возможность доделать проекты без спешки, лучше не оставлять их на потом. Стоит также заранее обсудить с коллегами, кто что будет делать в ваше отсутствие.



Денис Хакимов специалист Московской службы психологической помощи населению Неплохо составить список задач, требующих первоочередного внимания по возвращению, – это сэкономит время при непростом входе в режим. Основная цель этих действий – подведение своеобразной внутренней черты под делами перед тем, как уйти на время.

Кроме того, стоит по возможности предупредить окружающих, что на отдыхе деловые вопросы поднимать нельзя, а коллег попросить не звонить и не писать по рабочим делам. Подумать нужно и о том, с кем провести отпуск: в частности, эксперт напомнил, что даже от близких порой стоит отдыхать – это снизит вероятность конфликтов и поможет не надоесть друг другу.

"Подумайте, нужно ли строить совместные планы вместе с коллегой, даже если вам вдвоем очень хорошо. Ведь психологически будет тяжело ощутить перемену места, когда рядом человек, напоминающий о сроках, совещаниях и звонках. И нет ничего плохого в том, чтобы побыть с семьей или вообще одному, – те, кто нас принимает и любит, отнесутся к этому с пониманием", – заметил Хакимов.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина рассказала, как вернуться в рабочий ритм после отпуска как можно быстрее. В частности, она посоветовала не возвращаться из поездки в ночь перед выходом на службу – стоит дать себе время на акклиматизацию и прийти в себя.