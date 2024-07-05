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05 июля, 08:00

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Психолог Хакимов назвал лучшие способы отвлечься от работы в отпуске

Психолог дал советы, как отключиться от работы на время отпуска

Фото: depositphotos/lentolo81

Четкая организация дел в последние перед отпуском дни и выбор правильной компании помогут забыть про работу на время отдыха. Об этом Москве 24 рассказал специалист Московской службы психологической помощи населению Денис Хакимов.

5 июля во всем мире отмечается День трудоголика. По словам эксперта, нередко трудоголизм представляется чем-то положительным: ведь человек зарабатывает деньги, обеспечивает себя и семью, развивается в профессии.

"Однако здесь не всегда все очевидно. Одно дело – нужда в материальных средствах или удачное повышение. И совсем другое – нездоровая потребность в работе как средстве закрыться от проблем, бегстве от реальности", – сказал он.

Специалист сразу подчеркнул, что если есть именно деструктивная тяга к труду, патологически не позволяющая отвлечься и расслабиться, то этот момент стоит проработать, в том числе с психологом.

Оставив это без внимания, осознанно или нет, мы будем скатываться в подобное поведение, когда труд изматывает, добавляя проблем со здоровьем и портя отношения.
Денис Хакимов
специалист Московской службы психологической помощи населению

В целом же и без трудоголизма выкинуть мысли о работе на отдыхе бывает непросто. Кроме того, доставляет хлопот и сама организация отпуска.

"Нужно найти место, организовать поездку, просчитать расходы, собрать вещи. Да еще неизвестно, как пойдет сам процесс. Не зря есть шутка, что после отпуска бывает нужен еще один", – отметил Хакимов.

Чтобы все прошло хорошо, он рекомендовал научиться формулировать установку, что в такой-то отрезок времени нет ничего, кроме релакса и общения с близкими.

"Для этого пофантазируйте, представьте этот период в красках, какие позитивные эмоции вы от этого получите. Главное – не увлекаться, чтобы картинка в голове не была ярче реальности, а помогла подготовиться внутренне к поездке или даже к простому пребыванию дома в тишине", – рассказал он.

Настроение в отпуске зависит и от планирования задач до него. По словам психолога, если есть возможность доделать проекты без спешки, лучше не оставлять их на потом. Стоит также заранее обсудить с коллегами, кто что будет делать в ваше отсутствие.

Неплохо составить список задач, требующих первоочередного внимания по возвращению, – это сэкономит время при непростом входе в режим. Основная цель этих действий – подведение своеобразной внутренней черты под делами перед тем, как уйти на время.
Денис Хакимов
специалист Московской службы психологической помощи населению

Кроме того, стоит по возможности предупредить окружающих, что на отдыхе деловые вопросы поднимать нельзя, а коллег попросить не звонить и не писать по рабочим делам. Подумать нужно и о том, с кем провести отпуск: в частности, эксперт напомнил, что даже от близких порой стоит отдыхать – это снизит вероятность конфликтов и поможет не надоесть друг другу.

"Подумайте, нужно ли строить совместные планы вместе с коллегой, даже если вам вдвоем очень хорошо. Ведь психологически будет тяжело ощутить перемену места, когда рядом человек, напоминающий о сроках, совещаниях и звонках. И нет ничего плохого в том, чтобы побыть с семьей или вообще одному, – те, кто нас принимает и любит, отнесутся к этому с пониманием", – заметил Хакимов.

Ранее специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина рассказала, как вернуться в рабочий ритм после отпуска как можно быстрее. В частности, она посоветовала не возвращаться из поездки в ночь перед выходом на службу – стоит дать себе время на акклиматизацию и прийти в себя.

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