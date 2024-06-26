Психолог Игонина назвала способ быстро вернуть продуктивность после отпуска

26 июня, 18:00Общество
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Несколько несложных хитростей помогут как можно скорее вернуться в рабочий режим после отпускных дней, рассказала Москве 24 специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.
Она отметила, что в целом после отпуска бывает сложно вернуть энергичность, оптимизм и продуктивность. Чтобы режим восстановления прошел мягче, психолог рекомендовала не возвращаться из путешествия в ночь перед выходом на работу, а дать организму время акклиматизироваться и прийти в себя.
Кроме того, имеет смысл не начинать рабочую неделю в понедельник: по мнению специалиста, в офис после отпуска лучше выходить в четверг или пятницу, чтобы выходные наступили быстрее, а восстановление прошло легче. Вдобавок нужно стараться гнать от себя негативные мысли. Игонина отметила, что отношение к ситуации во многом формирует настроение и окружающую реальность.
"Посмотрите на ситуацию в позитивном ключе: у вас есть работа, завтра вы будете прекрасно выглядеть, с радостью пообщаетесь с коллегами и так далее. Если же мысли о рабочих буднях в принципе не вызывают положительных эмоций, возможно, пора что-то менять", – добавила она.
При этом даже замотивированному человеку будет тяжело влиться в рабочую атмосферу, если на него сразу навалится много задач. Психолог призвала не ставить целей по выполнению плана в первый день. Вместо этого лучше действовать по наитию и уже на месте определить необходимые цели и задачи.
"Тогда разочарование от "провала" заранее составленных планов точно вас минует", – подчеркнула специалист.
Чтобы мягче адаптироваться к рабочей обстановке, Игонина посоветовала не забывать про хобби, ведь, уделяя основное внимание тому, что приносит удовольствие, можно легче пережить первые дни в офисе.
Время приятных впечатлений продлят встречи с друзьями или даже мини-путешествие в первые свободные выходные. А в будни не стоит забывать про длинные вечера, которые тоже можно проводить с пользой, заключила специалист.
Ранее карьерный эксперт Галина Чемоданова рассказала, что регулярные переработки могут привести к эмоциональному выгоранию, тревожности и депрессии. Кроме того, по ее словам, есть риск, что психологические проблемы, вызванные переизбытком дел, скажутся на общем физическом состоянии и отношениях с окружающими.