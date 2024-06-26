Психолог Игонина назвала способ быстро вернуть продуктивность после отпуска

Фото: 123RF/fizkes

Несколько несложных хитростей помогут как можно скорее вернуться в рабочий режим после отпускных дней, рассказала Москве 24 специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина.

Она отметила, что в целом после отпуска бывает сложно вернуть энергичность, оптимизм и продуктивность. Чтобы режим восстановления прошел мягче, психолог рекомендовала не возвращаться из путешествия в ночь перед выходом на работу, а дать организму время акклиматизироваться и прийти в себя.



Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Стоит избегать и резкой смены режима дня: примерно за пару-тройку дней до выхода на работу начать ложиться спать и вставать раньше. Также нужно обращать внимание на состояние здоровья, так как в первые дни вполне может болеть голова и присутствовать чувство разбитости.

Кроме того, имеет смысл не начинать рабочую неделю в понедельник: по мнению специалиста, в офис после отпуска лучше выходить в четверг или пятницу, чтобы выходные наступили быстрее, а восстановление прошло легче. Вдобавок нужно стараться гнать от себя негативные мысли. Игонина отметила, что отношение к ситуации во многом формирует настроение и окружающую реальность.

"Посмотрите на ситуацию в позитивном ключе: у вас есть работа, завтра вы будете прекрасно выглядеть, с радостью пообщаетесь с коллегами и так далее. Если же мысли о рабочих буднях в принципе не вызывают положительных эмоций, возможно, пора что-то менять", – добавила она.

При этом даже замотивированному человеку будет тяжело влиться в рабочую атмосферу, если на него сразу навалится много задач. Психолог призвала не ставить целей по выполнению плана в первый день. Вместо этого лучше действовать по наитию и уже на месте определить необходимые цели и задачи.

"Тогда разочарование от "провала" заранее составленных планов точно вас минует", – подчеркнула специалист.

Чтобы мягче адаптироваться к рабочей обстановке, Игонина посоветовала не забывать про хобби, ведь, уделяя основное внимание тому, что приносит удовольствие, можно легче пережить первые дни в офисе.







Екатерина Игонина специалист Московской службы психологической помощи населению Это может быть любимое или новое увлечение, прогулки на свежем воздухе или фитнес, курс массажа или посещение выставок, встречи со старыми друзьями или обретение новых.

Время приятных впечатлений продлят встречи с друзьями или даже мини-путешествие в первые свободные выходные. А в будни не стоит забывать про длинные вечера, которые тоже можно проводить с пользой, заключила специалист.

Ранее карьерный эксперт Галина Чемоданова рассказала, что регулярные переработки могут привести к эмоциональному выгоранию, тревожности и депрессии. Кроме того, по ее словам, есть риск, что психологические проблемы, вызванные переизбытком дел, скажутся на общем физическом состоянии и отношениях с окружающими.