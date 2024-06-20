Сомнолог Лебедева рассказала о необходимости режима дня

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Правильный режим дня важен для самочувствия, настроения, сна и синтеза гормонов. Он настраивает биологические часы человека, которые поддерживают здоровье и помогают бороться с развитием опасных заболеваний, заявила врач-сомнолог Дарья Лебедева.

Режим дня – это последовательность основных действий, которые человек соблюдает с определенным периодом, который длится 24 часа, пояснила врач, добавив, что все это время работают биологические часы.

"Они представляют собой определенные клетки, которые повторяют одни и те же действия каждые сутки", – цитирует Лебедеву "Доктор 24".

Например, по ее словам, если человек всегда просыпается в одно и то же время, то внутренние часы привыкают отправлять правильные сигналы в органы и ткани. Поэтому после налаженного пробуждения появляется чувство голода.

Сомнолог подчеркнула, что в идеале в день необходимо уделять время на три основных приема пищи и столько же перекусов. Так, между завтраком, обедом и ужином должно пройти около пяти часов.

Врач также считает, что хронотип (особенность суточных ритмов организма. – Прим. ред.) человека напрямую влияет на эффект от физических нагрузок.

"При раннем пробуждении, когда человек жаворонок, лучше заниматься спортом в первой половине дня. Это пойдет на пользу организму, потому что к вечеру его уже потянет ко сну", – отметила Лебедева, уточнив, что физнагрузка у жаворонков вечером приведет к стрессу и бессоннице.

При этом совам лучше заниматься спортом после обеденного времени, сказала доктор.

Помимо этого, сомнолог обратила внимание на прием лекарств, так как он также зависит от режима дня и приемов пищи. Например, некоторые препараты нужно принимать строго натощак, а завтракать через несколько часов. Другие медикаменты следует принимать только после еды, потому что они негативно воздействуют на желудок.

В заключение врач напомнила, что норма сна взрослого человека должна составлять 7–9 часов.

Ранее врач-сомнолог Роман Бузунов объяснил, что влияет на потребность человека в сне. Как подчеркнул специалист, факторами, которые оказывают воздействие на сон, являются возраст и образ жизни. Также он уточнил, что при норме засыпать надо за 15 минут, а все пробуждения за ночь суммарно не должны превышать 15 минут.

