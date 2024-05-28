Невролог Демьяновская: сон в жару снижает иммунитет

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Наиболее комфортным для человека является сон в помещении, где температура не превышает 16–20 градусов. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

"В душном и жарком помещении температура тела растет. Чтобы охладиться, человек начинает сильно потеть и с потом теряет много жидкости. При этом организм теряет воду и электролиты, необходимые для нормальной работы сердца, – калий, магний и хлор", – рассказала эксперт в беседе с RT.

Врач обратила внимание, что поддерживать оптимальный микроклимат в спальне медики рекомендуют даже в летний период. Это связано с тем, что после сна в жарких условиях возрастает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, артериальное давление растет. Утром человек столкнется с отеками. При этом увеличивается риск образования тромбов. Демьяновская также обратила внимание, что для людей, которые страдают от проблем с сердцем, жара станет дополнительным фактором риска сердечно-сосудистых осложнений.

По словам медика, существуют простые правила, которые помогут снизить температуру в спальне, если в доме не установлен кондиционер. Так, эксперт рассказала, что днем необходимо закрывать на окнах плотные шторы или опускать жалюзи. После заката рекомендуется хорошо проветрить все помещения. Кроме того, в летний период важно отказаться от использования увлажнителей, чтобы сохранять оптимальную влажность воздуха на уровне 30–60%.

Также в течение дня рекомендуется следить за количеством выпитой жидкости и пить достаточно чистой воды, чтобы избежать обезвоживания. Непосредственно перед отходом ко сну специалисты советуют принять теплый душ. Не менее важно выбрать легкие пижаму и одеяло из натуральных материалов, отметила Демьяновская.

Невролог обратила внимание, что в случае возникновения отеков, ощущения слабости и необоснованной сонливости, а также при учащении пульса необходимо как можно быстрее обратиться к врачу.

Между тем медики регулярно напоминают, что для поддержания здоровья, хорошего самочувствия и красоты крайне важен сон. При этом большинство россиян (40,3%) спит в сутки всего 6–7 часов, пишет "Газета.ру", ссылаясь на результаты опроса одной из сети фитнес-клубов. При этом необходимые для здорового образа жизни 7–8 часов спят только 34,5% российских граждан. Также исследование показало, что 6,7% в будние дни спят столько, сколько получается, а на выходных они предпочитают отсыпаться и не встают с кровати более 10 часов.

При этом 11,1% респондентов рассказали, что им достаточно 4–6 часов, чтобы выспаться. Еще 7,5% отметили, что для них важно проводить в постели не менее 8–10 часов в стуки, иначе утром им будет очень тяжело проснуться.

Ранее психолог Анна Пестрякова рассказала, что серьезной помехой для здорового сна могут стать ночные кошмары. По словам эксперта, вызвать их могут проблемы с психологическим здоровьем. Так, страшные сны могут начать сниться из-за депрессии, посттравматического синдрома, фобий и синдрома хронической усталости. Специалист также посоветовала тем, кто столкнулся с такой проблемой, упражнение из майндпроцессинга, которое поможет восстановить нормальный сон.