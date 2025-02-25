Телеграм-канал "Москва 24" держит горожан в курсе актуальных событий

Телеграм-канал "Москва 24" продолжает информировать жителей столицы о самых важных событиях. Ежедневно на канале публикуется подборка главных новостей, включая обзоры дорожной ситуации, ключевые события в России и мире.

В последнем выпуске дайджеста, например, рассказали о предстоящих изменениях в движении на Кронштадтском бульваре: с 27 февраля по 30 апреля там будут введены ограничения.

Кроме того, Роскомнадзор сообщил об отсутствии диалога с Google, а в международных новостях отметили заявление Эммануэля Макрона о невозможности изъятия замороженных активов России.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".