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25 февраля, 08:30

Общество

Телеграм-канал "Москва 24" держит горожан в курсе актуальных событий

Телеграм-канал "Москва 24" держит горожан в курсе актуальных событий

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Телеграм-канал "Москва 24" продолжает информировать жителей столицы о самых важных событиях. Ежедневно на канале публикуется подборка главных новостей, включая обзоры дорожной ситуации, ключевые события в России и мире.

В последнем выпуске дайджеста, например, рассказали о предстоящих изменениях в движении на Кронштадтском бульваре: с 27 февраля по 30 апреля там будут введены ограничения.

Кроме того, Роскомнадзор сообщил об отсутствии диалога с Google, а в международных новостях отметили заявление Эммануэля Макрона о невозможности изъятия замороженных активов России.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".

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