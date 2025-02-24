Роспотребнадзор призвал внимательнее выбирать продукты на Масленицу

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Роспотребнадзор призвал россиян внимательнее выбирать продукты на Масленицу. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Покупая муку, обращайте внимание на ее сорт. Самый нежный сорт муки – это высший, а для снижения калорийности блинов можно взять овсяную, ячменную, гречневую, ржаную, цельнозерновую, их смесь", – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Кроме того, при выборе молока стоит изучить информацию на упаковке продукта. Показатель жирности не влияет на полезность, однако слишком жирное молоко хуже усваивается организмом. В сливочном масле не должно быть растительных сыров, а при покупке куриных яиц нужно помнить, что продажа продукта с истекшим сроком годности, а также с загрязненной скорлупой и дефектами запрещена.

"При покупке куриных яиц необходимо <...> проверять качество яиц в местах их продажи. По российским стандартам на каждом должен стоять штамп с определенной маркировкой, что позволяет установить категорию яиц и максимальный срок их хранения", – сказали в Роспотребнадзоре.

Мытые куриные яйца хранятся не более 12 дней, добавили в ведомстве.

Ранее эксперты выяснили, что стоимость четырех блинов с красной икрой на Масленицу обойдется россиянам в 182 рубля. В это же время стоимость блюда с черникой составит 34 рубля за порцию, а блины с вареньем из абрикоса, вишни, малины и клубники обойдутся в 36 рублей, в то время как со сгущенкой – 33 рубля, а сметаной – 28 рублей.

