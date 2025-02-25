Психолог Наумова назвала четыре опасных последствия отказа от отпуска

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Отказ от отпуска приводит к эмоциональному выгоранию, переутомлению, вспышкам агрессии и потере интереса к работе и жизни. Об этом Москве 24 рассказала психолог Наталья Наумова.

По ее словам, отпуск просто необходим человеку для отдыха и перезагрузки. Если отказаться от него, есть риск столкнуться с эмоциональным выгоранием.

"Также возникает переутомление, вспышки агрессии, невозможность держать себя в руках, потеря интереса к жизни, рабочей деятельности", – указала Наумова.





Наталья Наумова психолог Отпуск продолжительностью две недели считается оптимальным для перезагрузки и отдыха мозга. Рекомендуется брать паузу не менее двух раз в году.

Психолог посоветовала планировать отпуск исходя из того, чего не хватает в повседневной жизни. При этом важно учитывать предпочтения, желания и психотип человека.

"К примеру, при интеллектуальном труде может не хватать движения. В этом случае, чтобы расслабиться, можно сделать отпуск более активным. А вот занятым физическим трудом зачастую нужен спокойный отдых с возможностью выспаться, расслабиться, полежать под лучами солнца и искупаться в море", – отметила эксперт.





Наталья Наумова психолог В отпуске важно забыть слово "надо" и вспомнить "хочется". Прислушаться к телу, мыслям, чувствам, ощущениям и следовать за ними. Когда человек следит за своими желаниями, потребностями, происходит насыщение. Это и есть настоящий отпуск.

Ранее россиянам назвали самые выгодные месяцы для отпуска в 2025 году. По словам финансиста Анастасии Моргуновой, лучше всего для отдыха подходят месяцы с 22–23 рабочими днями. Такими, в частности, будут июль, октябрь, апрель, сентябрь и декабрь. Самыми невыгодными для отдыха считаются в том числе май, июнь и ноябрь.

